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Лига чемпионов

Каземиро: «Реал» никогда не сдаётся! Мы совершили почти невозможное»

05 Мая 2022 • 09:55 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу «сливочных» в ответном матче 1/2 финала финала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (3:1 дв).

«Этот клуб никогда не сдаётся и борется до самого конца. Нужно поздравить всех. Нам удалось совершить почти невозможное», — приводит слова Каземиро пресс-служба УЕФА.

Бразилец также отметил игру своего соотечественника Родриго, оформившего дубль уже в добавленное арбитром время, а таже порадовался возвращению мадридских болельщиков на трибуны «Сантьяго Бернабеу».

Финал Лиги чемпионов состоится в 28 мая в Париже. В решающем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Каземиро
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