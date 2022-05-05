Каземиро: «Реал» никогда не сдаётся! Мы совершили почти невозможное»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу «сливочных» в ответном матче 1/2 финала финала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (3:1 дв).

«Этот клуб никогда не сдаётся и борется до самого конца. Нужно поздравить всех. Нам удалось совершить почти невозможное», — приводит слова Каземиро пресс-служба УЕФА.

Бразилец также отметил игру своего соотечественника Родриго, оформившего дубль уже в добавленное арбитром время, а таже порадовался возвращению мадридских болельщиков на трибуны «Сантьяго Бернабеу».

Финал Лиги чемпионов состоится в 28 мая в Париже. В решающем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Ливерпулем».