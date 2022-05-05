Гвардиола: «Сити» поднимется, дайте нам время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог скрыть разочарования после ответного матча с «Реалом».

«Сейчас нам нужно время, один или два дня, но мы поднимемся, мы пройдем через это вместе с игроками», - сказал Гвардиола на пресс-конференции после игры.

Наставник «Сити» поделился эмоциями после матча, который закончился победой «Реала» со счетом 3:1.

«Это иногда случается в футболе, в истории. Ты лидируешь, добираешься до конца и все переворачивается с ног на голову», - сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити», пропустив три гола в концовке матча, вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.