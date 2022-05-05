Бензема: Горжусь командой

Звёздный французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в своих социальных сетях поделился эмоциями после выхода «сливочных» в финал Лиги чемпионов.

Карим написал, что это была невероятная ночь, полная ярких эмоций. Французский футболист отметил, что он гордится всеми игроками мадридской команды, которые совершили небольшой подвиг. Бензема добавил, что с нетерпением ждёт финала Лиги чемпионов, который состоится у него на родине.

Напомним, что в ответном полуфинальном поединке подопечные Карло Анчелотти одержали трудовую победу со счётом 3:1 и вышли в финал Лиги чемпионов.