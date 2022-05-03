Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти: «Я намерен завершить карьеру в «Реале», но если клуб решит оставить меня на 10 лет – я останусь»

03 Мая 2022 • 18:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
04.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил журналистам, что намерен завершить карьеру в стане «сливочных». При этом итальянец не исключил, что может работать на «Сантьяго Бернабеу» около 10 лет.

«Я намерен завершить карьеру в «Реале», но если клуб решит оставить меня на 10 лет – я останусь. Я хотел бы почаще играть со своими внуками, больше проводить времени с женой. Существует очень много вещей, которые я должен сделать, но до сих пор не сделал. Также я хотел бы посетить места, где раньше не был», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Летом мадридский «Реал» вернул Анчелотти на пост главного тренера после увольнения в 2015 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
18:58 · Лига чемпионов
Анчелотти назвал заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
18:53 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Я намерен завершить карьеру в «Реале», но если клуб решит оставить меня на 10 лет – я останусь»
18:16 · Лига чемпионов
Гвардиола рассказал о кадровых потерях «Манчестер Сити» перед игрой с «Реалом»
17:44 · Лига чемпионов
Фернандиньо: «Было бы неплохо выиграть АПЛ и Лигу чемпионов напоследок»
17:38 · Лига чемпионов
Пирес: «Конечно, «Вильярреалу» по силам пройти «Ливерпуль»
17:20 · Лига чемпионов
Де Брёйне о Жезусе: «Он делает нас лучше»
17:00 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Надеюсь, мы сможем показать лучшую версию себя и выйти в финал»
16:48 · Лига чемпионов
«Всё занято!» - дурная примета для «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом»
16:24 · Лига чемпионов
Гвардиола поздравил Анчелотти с победой в Ла Лиге
16:20 · Лига чемпионов
Стоунс и Уокер пропустят матч против «Реала»
15:35 · Лига чемпионов
Чеферин рассказал о возможных изменениях в Лиге чемпионов
14:56 · Лига чемпионов
Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит ответный матч с «Манчестер Сити»
14:48 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Реал» не случайно оказался в полуфинале»
14:44 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Нас не волнует чемпионский коридор от «Атлетико», мы сосредоточены на завтрашней игре»
14:07 · Лига чемпионов
«Реал» не хочет продавать Каземиро
Все новости
Рекомендуем