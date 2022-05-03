Анчелотти: «Я намерен завершить карьеру в «Реале», но если клуб решит оставить меня на 10 лет – я останусь»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил журналистам, что намерен завершить карьеру в стане «сливочных». При этом итальянец не исключил, что может работать на «Сантьяго Бернабеу» около 10 лет.

«Я намерен завершить карьеру в «Реале», но если клуб решит оставить меня на 10 лет – я останусь. Я хотел бы почаще играть со своими внуками, больше проводить времени с женой. Существует очень много вещей, которые я должен сделать, но до сих пор не сделал. Также я хотел бы посетить места, где раньше не был», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Летом мадридский «Реал» вернул Анчелотти на пост главного тренера после увольнения в 2015 году.