Макманаман: «Анчелотти - суперзвезда»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника.

Теперь в финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Стив Макманаман, бывший футболист «Ливерпуля» и «Реала», поделился своим мнением о матче.

- После «Эвертона» он делает невероятные вещи с «Реалом». Анчелотти - суперзвезда. Его рекорды говорят сами за себя, - считает Макманаман, которого цитирует BT Sport.