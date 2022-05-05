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Лига чемпионов

Макманаман: «Анчелотти - суперзвезда»

05 Мая 2022 • 01:38 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника.

Теперь в финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Стив Макманаман, бывший футболист «Ливерпуля» и «Реала», поделился своим мнением о матче.

- После «Эвертона» он делает невероятные вещи с «Реалом». Анчелотти - суперзвезда. Его рекорды говорят сами за себя, - считает Макманаман, которого цитирует BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Стив Макманаман
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 3:1 Манчестер Сити 3.05 4.30 2.15
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