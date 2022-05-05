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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Карло не модный тренер, но мода проходит, а классика остаётся»

05 Мая 2022 • 15:06 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поздравил наставника «Реала» Карло Анчелотти с выходом в финал Лиги чемпионов.

«Реал» доказал, что игры никогда не заканчиваются. Характер и индивидуальность имеют значение, как и техника, и физическая сила», - сказал Аллегри.

Также он отметил уровень судейства в ответной игре. «Хочу похвалить Орсато, он справился с игрой. Для меня он лучший судья», — сказал Аллегри.

В среду, 4 мая, «Реал» на своем поле переиграл по сумме двух встреч «Манчестер Сити» 6:5 в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри
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