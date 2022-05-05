Аллегри: «Карло не модный тренер, но мода проходит, а классика остаётся»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поздравил наставника «Реала» Карло Анчелотти с выходом в финал Лиги чемпионов.

«Реал» доказал, что игры никогда не заканчиваются. Характер и индивидуальность имеют значение, как и техника, и физическая сила», - сказал Аллегри.

Также он отметил уровень судейства в ответной игре. «Хочу похвалить Орсато, он справился с игрой. Для меня он лучший судья», — сказал Аллегри.

В среду, 4 мая, «Реал» на своем поле переиграл по сумме двух встреч «Манчестер Сити» 6:5 в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов.