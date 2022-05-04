«Манчестер Сити» проходил дальше в 9 из 10 противостояний Лиги чемпионов, когда выигрывал первый матч

«Манчестер Сити» почти не вылетает из Лиги чемпионов, если побеждает в первом матче противостояния.

Первая полуфинальная встреча «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» закончилась победой «горожан» – 4:3. В девяти из последних десяти двухматчевых противостояний в рамках плей-офф Лиги чемпионов, когда «Сити» удавалось выиграть первую игру, соперник не находил в себе силы отыграться.

Единственное поражение команды Хосепа Гвардиолы после триумфа в первой встрече произошло в дебютном сезона испанца у руля «Сити» – тогда коллектив из Манчестера вылетел на стадии 1/8 финала от «Монако» (поражение 1:3 в гостях после победы 5:3 на своём поле).