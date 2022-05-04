«Манчестер Сити» может стать третьим клубом, выигравшим у «Реала» четыре матча кряду

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити». За пятнадцать минут до конца игры счет в ней открыл алжирский нападающий гостей Рияд Марез. Если «Манчестер Сити» удержит победу, то он выиграет у мадридского клуба уже в четвертом матче кряду в рамках еврокубков. Ранее «Манчестер Сити» дважды обыграл «Реал» в 2020 году, а также в первом матче текущего противостояния.

Если удастся выиграть и в этом матче, то «Манчестер Сити» повторит достижение «Аякса», который также выиграл у «Реала» четыре матча кряду в 1973 и 1995 годах, а также «Баварии» между 2000 и 2002.