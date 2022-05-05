Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов

Карим Бензема вновь забил в матче плей-офф Лиги чемпионов, сравнявшись с рекордом своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

Сегодняшний мяч, забитый в ворота «Манчестер Сити» в дополнительное время, стал для Карима Бензема уже десятым в рамках плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Таким образом, француз повторил рекорд турнира по голам в матчах на выбывание за одну кампанию – ранее этого показателя достигал только Криштиану Роналду в сезоне 2016/17, выступая за мадридский «Реал».

Бензема забил три мяча в 1/8 финала против «ПСЖ», а в четвертьфинальном противостоянии с «Челси» отличился четырежды. В первом полуфинале против «Манчестер Сити» 34-летний форвард записал на свой счёт дубль.