«Реал» в 35-й раз в истории стал чемпионом Испании

Мадридский «Реал» сегодня обыграл «Эспаньол» с разгромным счётом 4:0 и в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Дублем за «сливочных» отметился Родриго, также голы на свой счёт записали полузащитники Иско и Марко Асенсио.

Отрыв между мадридским «Реалом» и «Севильей», идущей на втором месте сейчас составляет 17 очков. До конца текущего розыгрыша чемпионата Испании осталось сыграть 4 тура.

Таким образом главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, которому удалось стать победителем каждого из топ-5 европейских чемпионатов. Ранее Анчелотти побеждал в Англии с «Челси», во Франции с «ПСЖ», в Италии с «Миланом» и в Германии с «Баварией».