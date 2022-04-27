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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандиньо: «В Мадриде будем немного умнее»

27 Апреля 2022 • 16:11 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Для нас было важно победить. Мы разочарованы тем, что пропустили три гола, но для нас было важно выиграть этот матч, потому что это топ-команда, у них лучшие игроки, и сегодняшняя победа придаст нам уверенности в игре в Мадриде», - сказал он.

Также он поделился ожиданиями от ответного поединка.

«Мы постараемся удерживать мяч, насколько это возможно, постараемся создать моменты, постараемся причинить им как можно больше вреда и, очевидно, будем немного умнее, лучше защищаться и не упускать там моментов. Мы поедем туда, чтобы попытаться выиграть игру», - добавил игрок «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити
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