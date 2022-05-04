Зеедорф: «Футбол Анчелотти всегда конкретен»

Бывший полузащитник сборной Голландии Кларенс Зеедорф поделился своим мнением об игре «Реала» Карло Анчелотти.

«Команды Карло всегда были конкретными. Его футбол состоит из простых и эффективных тактических решений, а также из сердца, разума и свободы», - сказал Зеедорф.

Он добавил, что считает Карло Анчелотти идеальным тренером для топ-клубов. Что касается противостояния с «Манчестер Сити», Зеедорф сказал, что у «Реала» есть шансы пройти в финал Лиги чемпионов.

«Английские команды привыкли играть в высоком темпе, но иногда они делают перерывы, и у «Реала» есть возможности, чтобы максимально использовать эти провалы», - отметил Зеедорф.

Ответная игра между «Реалом» и «Сити» пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде. Первый матч закончился со счетом 4:3 в пользу английского клуба.