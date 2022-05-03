Фернандиньо: «Было бы неплохо выиграть АПЛ и Лигу чемпионов напоследок»

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что в своих последних матчах за «горожан» хотел бы выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. Напомним, ранее Фернандиньо отказался продлевать контракт с командой Гвардиолы и принял решение вернуться в Бразилию по окончанию сезона.

«Это было тяжёлое решение, которое я принимал вместе со своей семьёй. Мне повезло, что на данном этапе мы боремся за два титула. Было бы неплохо выиграть АПЛ и Лигу чемпионов в своих последних матчах. Но для этого нужно работать», – цитирует Фернандиньо официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра».