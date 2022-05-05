Газзаев о матче «Реал» - «Манчестер Сити»: Команды показали футбол, к которому всем нужно стремиться

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился с журналистами своим мнением по поводу ответного матча между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Газзаев сказал «Чемпионату», что в этом матче играли две лучшие команды мирового футбола, которые показали невероятный уровень исполнительского мастерства и несгибаемый характер. Опытный специалист отметил, что «Реал» и «Манчестер Сити» показали футбол, к которому всем клубам нужно стремиться.

Напомним, что «Реал» сумел одержать волевую победу над манчестерской командой со счётом 3:1. «Сливочные» по сумме двух матчей добыли путёвку в финал Лиги чемпионов.