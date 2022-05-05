Рио Фердинанд: «Сити» лучшая команда в Англии, но иногда ничего нельзя поделать»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не стал критиковать футболистов «Манчестер Сити» за поражение в Мадриде.

«Мы стали свидетелями того, как стадион лишил команду жизни. Это «Манчестер Сити» - лучшая команда в стране, вершина Премьер-лиги, сражающаяся с «Ливерпулем», и вы видели тяжесть истории, давление стадиона… Это сыграло свою роль. Иногда в таких ситуациях ничего не поделаешь», - сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Он отметил, что «Реал» оставался спокойным не только во время игры с «Сити», но и в критических ситуациях в матчах с «ПСЖ» и «Челси».

«Манчестер Сити» уступил по сумме двух встреч «Реалу» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов со счетом 5:6.