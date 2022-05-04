Арбитр Федотов похвалил Орсато за спорный момент в начале матча

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов отреагировал на эпизод, произошедший в начале полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимает «Манчестер Сити».

Между защитником «горожан» Эмериком Лапортой и полузащитником «Реала» Лукой Модричем произошла стычка, оба игрока позволили себе ударить друг другу в лицо.

«Здесь судья правильно разобрался, что не стал удалять ни Модрича, ни Лапорта. Это не та игра, где надо сразу кого-то удалять. Надо пытаться разрулить словами. Орсато молодец, по жёлтой показал», - сказал Федотов «Чемпионату».

В эти минуты проходит ответный матч ЛЧ «Реал» - «Манчестер Сити». Хозяева на последних минутах спаслись от поражения и перевели встречу в дополнительное время.

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