Линекер: «Это встреча двух самых быстрых игроков»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити», и Гари Линекер, лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года, следит за происходящими на газоне мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» событиями. По мнению Линекера, в матче сошлись два самых быстрых игрока в мире.

- Знатная встреча между двумя самыми быстрыми футболистами в мире. ВинисиусЖуниор очень быстр, но you'll never beat Kyle Walker - вы никогда не переиграете Кайла Уокера, - написал по итогам первого тайма Линекер.

Следить за событиями матча можно по нашей ссылке на онлайн-трансляцию.