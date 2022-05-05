Бензема вплотную приблизился к Раулю по количеству голов за «Реал»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника.

Решающий гол в матче забил, конечно же, Карим Бензема - он реализовал пенальти, и это был его 322-й гол за «Реал» с учетом всех соревнований, в которых принимал участие мадридский клуб. По этому показателю он вплотную приблизился к Раулю Гонсалесу, забившему 323 гола.

Любой следующий гол сравняет Бензема с Раулем, который выступал в «Реале» на протяжении пятнадцати лет. Ну а впереди только Криштиану Роналду - 450 голов за «Реал».