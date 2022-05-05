Экс-игрок сборной Англии: Это было невероятное выступление «Реала»

Экс-футболист английской сборной Джонатан Вудгейт высказался по поводу ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Вудгейт заявил, что «Реал» и «Сити» показали феноменальный футбол, который держал в напряжении до самого конца. Экс-игрок считает, что это было чуть ли не лучшее, что он видел в своей жизни. Англичанин отметил, что это было невероятное выступление мадридской команды.

Напомним, что в первом матче футболисты «Реала» потерпели поражение со счётом 3:4, но в ответной встрече подопечные Анчелотти добыли победу со счётом 3:1 и вышли в финал Лиги чемпионов.