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Лига чемпионов

Экс-игрок сборной Англии: Это было невероятное выступление «Реала»

05 Мая 2022 • 08:56 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Экс-футболист английской сборной Джонатан Вудгейт высказался по поводу ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Вудгейт заявил, что «Реал» и «Сити» показали феноменальный футбол, который держал в напряжении до самого конца. Экс-игрок считает, что это было чуть ли не лучшее, что он видел в своей жизни. Англичанин отметил, что это было невероятное выступление мадридской команды.

Напомним, что в первом матче футболисты «Реала» потерпели поражение со счётом 3:4, но в ответной встрече подопечные Анчелотти добыли победу со счётом 3:1 и вышли в финал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Джонатан Вудгейт
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