Marca назвала камбэк «Реала» лучшим вечером в истории «Сантьяго Бернабеу»

Испанские СМИ в восторженных тонах описывают игру «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Marca назвала игру лучшей в истории стадиона. Издание утверждает, что вчерашний матч существенно превосходит то, что удалось «Реалу» в этом сезоне против «ПСЖ» и «Челси».

Marca особо отмечает тот факт, что в «возвращении» «Реала» участвовала вся команда, включая игроков резерва.

«Реал», проигрывая по ходу матча, сумел в компенсированное время забить два гола и перевести игру в овертайм. В дополнительное время нападающий Карим Бензема с пенальти вывел мадридский клуб в финал Лиги чемпионов.