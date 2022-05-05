Евсеев: Идеальный финал Лиги чемпионов впереди

Тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своём телеграм-канале рассказал о том, что думает по поводу ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Евсеев написал, что матч для него пролетел на одном дыхании, ведь как только он включил телевизор, то за два с половиной часа ни разу не отвлёкся и получил от футбола огромное удовольствие. Наставник «Шинника» отметил, что впереди будет идеальный финал Лиги чемпионов.

Напомним, что «Реал» по сумме двух матчей переиграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов, где мадридский клуб встретится с английским «Ливерпулем».