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Лига чемпионов

Де Брейне готов к ответному матчу с «Реалом»

04 Мая 2022 • 08:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
Через 13 ч. 2 мин.

Звёздный бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне полностью готов к ответному полуфинальному поединку Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Де Брейне сказал, что в концовке сезона сложно всем, но он находится в хорошей форме. Бельгиец отметил, что в матчах с «Атлетико» и в последних встречах АПЛ часто получал по ногам, но он полностью готов к предстоящему поединку с мадридским «Реалом».

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» сумел переиграть мадридскую команду со счётом 4:3. Ответный поединок состоится сегодня в 22.00 по московскому времени. До этого путёвку в финал Лиги чемпионов себе уже обеспечил «Ливерпуль».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Кевин де Брёйне
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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