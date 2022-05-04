Де Брейне готов к ответному матчу с «Реалом»

Звёздный бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне полностью готов к ответному полуфинальному поединку Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Де Брейне сказал, что в концовке сезона сложно всем, но он находится в хорошей форме. Бельгиец отметил, что в матчах с «Атлетико» и в последних встречах АПЛ часто получал по ногам, но он полностью готов к предстоящему поединку с мадридским «Реалом».

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» сумел переиграть мадридскую команду со счётом 4:3. Ответный поединок состоится сегодня в 22.00 по московскому времени. До этого путёвку в финал Лиги чемпионов себе уже обеспечил «Ливерпуль».