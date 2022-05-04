У Винисиуса не получилось ни одной обводки в первом тайме матча между «Манчестер Сити» и «Реалом»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити». В первом тайме нападающий мадридского «Реала» Винисиус несколько раз пытался обыграть на своем фланге защитника «горожан» Кайла Уокера, но все четыре раза у него это не получалось.

В свою очередь, Уокер записал на свой счет три перехвата мяча. Но важно заметить, что в начале второй половины игры Уокер получил небольшое повреждение, вследствие которого ему потребовалась помощь медиков.

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