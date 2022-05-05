Из-за албанского флага на «Сантьяго Бернабеу» возникли беспорядки

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити». Матч перешел в стадию дополнительного времени, но прежде чем оно началось, на стадионе возникли небольшие беспорядки.

Дело в том, что на поле выбежал болельщик с флагом Албании. Полицейские сумели быстро убрать его с поля, но стадион изрядно поволновался из-за этого. Албанский флаг уже не в первый раз провоцирует нечто подобное, схожий инцидент случился и в 2014 году в квалификационном матче к Евро-2016 между сборными Сербии и Албании. Тогда сербы выловили флаг, принесенный дроном, после чего сожгли его и получили дисквалификацию.

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