Куртуа – о победе над «Сити»: «Объяснение одно – это «Реал»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

Мадридцы взяли верх над «Манчестер Сити» с общим счётом 6:5, до 90-й минуты уступая 3:5.

«Одно простое объяснение – это «Реал», – сказал Куртуа в послематчевом интервью Movistar. На вопрос о том, оставались ли надежды на успех на 89-й минуте, бельгиец ответил: «Не совсем, так как мы плохо действовали у чужих ворот, были недостаточно хороши в последних передачах, но этот гол, этот момент, эти эмоции!

На своём пути мы выбили очень сильных соперников, потративших много денег ради победы в Лиге чемпионов.

Если «Реал» выходит в финал – он должен его выиграть», – заявил Куртуа.