Голкипер «Спартака» Максименко: «Поле было тяжёлым, но это не оправдание нам»

Гоклипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о поражении от воронежского «Факела» (0:2) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Поле было тяжелым, но это не оправдание нам. Мы пытались играть в комбинационный футбол, но «Факел» был сильнее», - приводит слова Максименко «Матч ТВ».

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Марков, который удачно исполнил 11-метровый удар, и Максим Максимов.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение в четвёртом выездном матче подряд в рамках чемпионата России, тем самым повторив свой антирекорд.