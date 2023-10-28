Ташуев: «Во владение на атаку будем стараться играть против «Спартака»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Вы прививаете «Факелу» атакующий футбол через контроль мяча. Сегодня приехал «Спартак». Готов ли «Факел» отдать мяч и больше действовать от обороны для положительного результата?

- Мячей на поле много, штук восемь вокруг поля, мячей хватит для всех. Будем за каждый мяч бороться.

- То есть «Факел» продолжит играть через контроль мяча, как делал это в предыдущих встречах?

- Я такого слова не знаю. Я знаю термин «владение на атаку». Во владение на атаку, да, будем стараться играть.

- У «Спартака» быстрое нападение, сегодня на фланге защиты выходит Фёдор Кудряшов. Почему выбор пал именно на этого футболиста?

- Так решили, у нас есть тренировочный процесс, есть соперник. Есть состояние игроков. Посчитали, что сегодня Фёдор - для нас наиболее оптимальный вариант.

- Довольно громкая история была с Игорем Калининым на прошлой неделе. Сегодня он в заявке. У вас не осталось никаких вопросов к этому футболисту?

- Громкой истории не было абсолютно, это пресса все искала какие-то… как обычно, как положено прессе искать какие-то моменты, которые интересные болельщикам. Но у нас рабочие моменты, не более того.