​Дьяков: «Абаскаль принимает решения, которые не укладываются в голове»

В тринадцатом туре российского чемпионата «Спартак» съездил в Воронеж, где потерпел поражение от местного «Факела», пропустив два безответных мяча. Игра снова подняла вопросы в отношении действий главного тренера клуба, испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Не пнимает логики его тактических маневров и бывший футболист второй команды «Спартака» Виталий Дьяков:

- Странно, что Абаскаль выпустил Бонгонду с первых минут. Прошлый матч он не играл, и Медина выглядел неплохо. Абаскаль часто принимает решения, которые не укладываются в голове. Тем более, Бонгонда никогда в жизни на таком поле не играл и не видел, - сокрушается Дьяков, слова которого цитирует Vprognoze.ru.