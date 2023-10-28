В «Факеле» рассчитывали на победу над «Спартаком»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о победе воронежского клуба над московским «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель назвал викторию не неожиданной, ведь команда готовилась побеждать.

«Надо набирать максимум очков. Мы доминировали в обоих таймах и заслуженно выиграли матч», - приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в составе воронежского клуба отличились Евгений Марков с пенальти и Максим Максимов.

«Факел» благодаря победе смог подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице и имеет в своём активе 15 очков.