«Факел» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Спартак Москва
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Протокол игры
Беленов Александр•Якимов Вячеслав•Божин Сергей• 29'Кудряшов Фёдор•Альшин Ильнур•Брызгалов Сергей•Квеквескири Ираклий•Мастерной Владислав•Аппаев Хызыр•Марков Евгений•Магаль Руслан
Максименко Александр•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан• 35'Хлусевич Даниил•Игнатов Михаил•Литвинов Руслан•Пруцев Данил•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич•Зиньковский Антон
28 октября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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