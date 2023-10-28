Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев дал комментарий после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Привычно «Спартак» для всех это красная тряпка, раздражитель. Значит, мы должны быть хищниками, которые эту тряпку должны разорвать, это ментальность, мотивационная составляющая - не бояться», - цитирует Ташуева ТАСС.

Ташуев отметил, что у футболистов «Факела» была установка играть самим и не позволять играть соперникам.

Обыграв «Спартак», «Факел» поднялся на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Hjccbb. Впрочем, шесть игр тринадцатого тура ещё не завершились.