Бубнов — об игре с «Факелом»: «Спартак» устал ещё в первом тайме»

Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался после поражения «красно-белых» от «Факела» (0:2) в игре 13-го тура чемпионата России.

«На первый план здесь вышла функциональная подготовка, бойцовские качества, умение играть в мяч. У «Факела» с этими компонентами все в порядке, а «Спартак» еще в первом тайме откровенно устал»», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После поражения от «Факела» московский коллектив остался на четвертом месте, однако его могут обойти ЦСКА и «Динамо», которые еще не провели свои матчи в 13-м туре.

Воронежский клуб благодаря победе поднялся на двенадцатую позицию и выбрался из зоны вылета.