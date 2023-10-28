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«Факел» открыл счёт в матче со «Спартаком», который ещё и остался вдесятером

28 Октября 2023 • 15:37 Комментировать
Факел
2:0
Спартак Москва
окончен

В 13-м туре Премьер-лиги «Факел» принимает «Спартак». Полтора тайма команды не могли размочить нули на табло. Евгений Марков в итоге получил по ногам от Даниила Хлусевича - пенальти. Тут же Сдржан Бабич получил вторую желтую карточку. Пострадавший в итоге подошел к мячу и забил с точки - 1:0.

При таком результате команда Сергея Ташуева на три очка отдаляется от зоны стыковых матчей, а соперник делит четвертое место с «Локомотивом». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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