«Факел» открыл счёт в матче со «Спартаком», который ещё и остался вдесятером

В 13-м туре Премьер-лиги «Факел» принимает «Спартак». Полтора тайма команды не могли размочить нули на табло. Евгений Марков в итоге получил по ногам от Даниила Хлусевича - пенальти. Тут же Сдржан Бабич получил вторую желтую карточку. Пострадавший в итоге подошел к мячу и забил с точки - 1:0.

При таком результате команда Сергея Ташуева на три очка отдаляется от зоны стыковых матчей, а соперник делит четвертое место с «Локомотивом». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.