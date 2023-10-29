Квеквескири — «Спартаку»: «Хоть раз признайте, что проиграли, потому что Воронеж был сильнее»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о заявлении представителей «Спартака» о качестве поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что поле одинаковое для всех.

«Больше про наш футбол пускай говорят, а то они что-то слишком много про поле…

Хоть раз признайте, что проиграли, потому что Воронеж был сильнее. Это будет честно», - приводит слова Квеквескири журналист Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, что воронежский клуб одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Евгения Маркова и Максима Максимова.