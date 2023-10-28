Канчельскис: «Лихорадка «Спартака» — самое стабильное, что есть в РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о поражении «Спартака» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Факела».

«Дело не в поле, а в том, что клуб всегда трясет, нет уверенности что ли. Это ведь повторяется из года в год. Лихорадка «Спартака» — самое стабильное, что есть в РПЛ», — цитирует экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» издание «РБ Спорт».

По словам эксперта, у него не было сомнений в том, что «красно-белые» испытают проблемы против команды с глубокой линией обороны.

Напомним, что «Спартак» уступил в гостевой встрече со счётом 0:2. С 20 очками подопечные Гильермо Абаскаля находятся на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.