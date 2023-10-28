Абаскаль - журналисту: «Может быть, вы видели какую-то другую игру»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Чего не хватило «Спартаку» для положительного результата сегодня?

- Прежде всего хочу сказать, что я лично горжусь и доволен работой, которую проделали ребята, потому что сегодня было много моментов помимо футбола. По поводу травм - у нас их нет. Ну и были две индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным голам. У нас были моменты в штрафной, но если мы лучше смогли бы их использовать, что-то могло поменяться, и чаша весов могла склониться на нашу сторону. Тем не менее, две ошибки два пропущенных гола.

- У «Спартака» сегодня в составе был Александр Соболев, но, несмотря на тяжелый газон, вы продолжали контролировать мяч внизу. Почему вы не упрощали игру длинными забросами на высокого Соболева?

- Вообще Соболев провел великолепный матч. Может быть, вы видели какую-то другую игру?

- Я имею в виду, что не создавали моменты длинными передачами на Соболева.

- Вы другой матч видели. Игнатов и Тео в первом тайме, Тео и Зиньковский во втором. У Тео были моменты, возможно, вы другой матч видели. Или думаете, что Соболев - супергерой. Нельзя было играть в футбол, мой друг. Но моменты у нас были. Мы оборонялись. Команда билась, поэтому на таких полях только так.

- За счет чего «Спартак» после удаления собирался вернуться в игру? Тем более что оно совместилось с пропущенным мячом.

- Так же, как мы делали.

- То есть ничего после удаления не изменилось?

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- Вы не видели замены, которые были на поле? Вы сказали, что не было изменений в игре, что мы продолжали играть так же.