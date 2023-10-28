​Абаскаль высказался о состоянии Джикии и Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал несколько слов о состоянии защитника Георгия Джикии и нападающего Квинси Промеса.

Напомним, что Джикии в субботу не было в заявке «Спартака» на матч Премьер-лиги против «Факела» (поражение 0:2). В прессе сообщалось, что защитник получил перелом ребра на одной из последних тренировок. Промес тоже не приехал на игру – в прошлом матче против «Пари НН» его заменили из-за повреждения.

«У Джикии что-то с рёбрами, посмотрим. У него лёгкое повреждение», - сказал Абаскаль.

«Промес уже работает и скоро вернётся в общую группу. С «Краснодаром», скорее всего, не сыграет», - отметил испанский тренер.