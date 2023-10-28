Титов — об Абаскале: Если он настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о главном тренера столичного клуба Гильермо Абаскале.

Экс-игрок «красно-белых» не видит смысла в увольнении, так как непонятно, кто сейчас придёт на смену испанскому специалисту, поэтому выводы нужно делать уже зимой.

«Впереди еще месяц с лишним до паузы, если Абаскаль настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать и показывать результаты, поднимать команду в таблице», - приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 28 октября, «Спартак» на выезде уступил «Факелу» со счётом 0:2.