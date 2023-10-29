Быстров: «Для такой команды, как «Спартак», поле — не аргумент для обсуждения»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров высказался о плохом состоянии газона в Воронеже, где ранее «красно-белые» проиграли «Факелу».

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги завершился победой воронежского коллектива со счетом 2:0.

«Для такой команды, как «Спартак», поле — не аргумент для обсуждения. Во все времена играли на плохих полях. Абаскаль сказал, что гордится своей командой. Чем тут гордиться? Каждую дуэль проиграли», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» занимает 4-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Факел» поднялся на 12-е место, имея в своей копилке 15 баллов.

В 14-м туре РПЛ «красно-белые» будут гостить у «Локомотива», а подопечные Сергея Ташуева — у «Ахмата».