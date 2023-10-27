«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-чёрной форме

Московский «Спартак» впервые в текущем сезоне выйдет на поле в третьем комплекте формы. Об этом «красно-белые» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, основная форма «Спартака» выполнена в традиционных красно-белых цветах, гостевая — в бело-красных. Третий комплект столичный коллектив представил в середине августа этого года, он раскрашен красно-черными красками.

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги «Факел» - «Спартак» состоится завтра, 28 октября. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск.

За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.