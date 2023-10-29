Максим Максимов — о матче со «Спартаком»: «Когда выходил на замену, был уверен, что мы сможем победить»

Нападающий «Факела» Максим Максимов поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Напомним, что 27-летний Максимов вышел на поле ближе к концу встречи и успел записать на свой счёт второй гол воронежской команды, случившийся на 83-й минуте.

«Когда выходил на замену, был уверен, что мы сможем победить. У меня была задача не давать сопернику начинать быстрые атаки. У нас получилось удержать преимущество, а я ещё смог забить — фантастика!» — приводит слова Максимова «Матч ТВ».

Победа над «Спартаком» позволила «Факелу» набрать 15 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.