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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зиньковский рассказал об отношении Абаскаля к игрокам «Спартака»

23 Октября 2023 • 14:18 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
28.10 14:00

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий по поводу отношения Гильермо Абаскаля к футболистам.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Абаскаль делает поблажки легионерам, чем недовольны российские игроки команды.

«Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Мы все вместе готовимся, с легионерами у нас хороший коннект», - цитирует Зиньковского Sport24.

После 12 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 28 октября - против «Факела». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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