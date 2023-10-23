​Зиньковский рассказал об отношении Абаскаля к игрокам «Спартака»

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий по поводу отношения Гильермо Абаскаля к футболистам.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Абаскаль делает поблажки легионерам, чем недовольны российские игроки команды.

«Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Мы все вместе готовимся, с легионерами у нас хороший коннект», - цитирует Зиньковского Sport24.

После 12 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 28 октября - против «Факела».