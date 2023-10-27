Григорян: Мечтаю, что «Спартак» возглавит Карпин

Известный специалист Александр Григорян рассказал, что мечтает увидеть возвращение Валерия Карпина в московский «Спартак».

«Мечтаю, что «Спартак» возглавит Карпин. Может, моя мечта сбудется когда-нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во-вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится», – приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

Также специалист выразил мнение, что нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль должен доработать до зимнего перерыва, отметив, что дальнейшая карьера тренера будет зависеть от результатов «красно-белых».

Напомним, что Валерий Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2014 год. Сейчас специалист возглавляет «Ростов» и сборную России.