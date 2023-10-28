​Заварзин: «Может, Абаскаль намеренно хочет неустойку получить»

Результаты московского «Спартака» продолжают разочаровывать, команда проигрывает всем подряд, как в субботу воронежскому «Факелу». Бывший генеральный директор московского клуба Юрий Заварзин не исключает, что у Гильермо Абаскаля, наставника «Спартака», созрел циничный план - быть уволенным и получить солидную неустойку, поднять хорошую сумму денег.

- Ну, он будет уволен, и тогда придется платить большую неустойку. Может быть, конечно не правы те кто говорит, что он хочет уйти и получить эту неустойку. Хотя, как знать, может быть, он именно этого и добивается, - цитирует слова Заварзина Rusfootball.info.