«Спартак» отметился редким достижением по разности забитых и пропущенных голов

Столичный «Спартак» после 12 прошедших туров Российской премьер-лиги обладает нулевой разностью между забитыми и пропущенными мячами.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», мы наблюдаем лишь четвёртый подобный случай в истории чемпионатов России, когда на этом отрезке чемпионата команда, у которой было не менее 20 очков, имела не положительную разность мячей.

Ранее такими были «Ростов» (сезон-1999), ЦСКА (2013/14), «Кубань» (2014/15).

Напомним, в 12 туре РПЛ «красно-белые» принимали дома «Пари НН» и смогли победить не самого простого соперника. Теперь у клуба в активе 20 баллов и четвёртое место турнирной таблицы.