Футболист «Факела» Долгов: «До игры у всех было ощущение, что должны побеждать «Спартак»

Нападающий «Факела» Александр Долгов поделился мнением о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

По словам футболиста, в прошедшей встрече на первый план вышли морально-волевые качества команд, так как газон на стадионе в Воронеже был не самого лучшего качества.

«До игры у всех было ощущение, что должны побеждать, потому что дома, при своих болельщиках должны брать очки в каждом матче. Если мы выиграли, значит, больше этого хотели и больше к этому были готовы», — цитирует Долгова Metaratings.

Победа над «Спартаком» позволила «Факелу» набрать 15 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые», в свою очередь, продолжают занимать четвёртую строчку.