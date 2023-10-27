Гладилин: «Когда Литвинов будет основным футболистом в сборной, тогда и станет лидером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин предположил, способен ли полузащитник «красно-белых» Руслан Литвинов в будущем стать капитаном московской команды.

По мнению Гладилина, Литвинов сможет стать капитаном «Спартака» в тот момент, когда закрепится в составе сборной России и научится проявлять лидерские качества за пределами поля.

«У Литвинова видны лидерские качества. Помимо футбольного поля, нужно быть лидером и за его пределами. Когда Руслан будет основным футболистом в сборной России, тогда и станет лидером «Спартака», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Литвинов провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.