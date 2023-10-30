Черчесов: Руководство «Спартака» должно понять, чего оно хочет

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов оценил ситуацию в стане «красно-белых».

«Есть молодой тренер, руководители, которые недавно пришли. И одним, и вторым нужно спокойно дать время и возможность, чтобы они поняли, на что они готовы, чего хотят», - заявил специалист в эфире «Матч ТВ». Также Черчесов выделил энтузиазм в работе Гильермо Абаскаля, выразив желание познакомиться с испанцем.

После 13-ти туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте. Абаскаль работает со столичным клубом с лета 2022 года.