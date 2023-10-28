«Факел» впервые за 23 года обыграл «Спартак»

Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали форварды Евгений Марков и Максим Максимов.

Эта победа стала первой для «Факела» над «Спартаком» с 2000 года. В той встрече был зафиксирован счет 1:0.

Напомним, воронежский клуб покинул элитный российский дивизион в 2001 год, а вернулся в прошлом сезоне. С лета 2022 года «Факел» провел пять матчей против «Спартака», в которых потерпел четыре поражения и одержал одну победу.

В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Ташуева сыграют с «Ахматом», а «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».