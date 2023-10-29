Калинин — о словах Салиховой про поле в Воронеже: «Пускай Зарема выйдет и сыграет»

Защитник «Факела» Игорь Калинин отреагировал на критику Заремы Салиховой, супруги бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, вчера, 28 октября, «Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ. По ходу игры Салихова раскритиковала качество газона на стадионе в Воронеже.

«Да обычное поле — зелёное, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить? Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

В 13 турах РПЛ «Факел» набрал 15 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. От четвёртого «Спартака» воронежская команда отстаёт на пять баллов.